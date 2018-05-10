В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua

Во время потасовки между националистами и полицией возле имения Сергея Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua Назар Мазилюк.

У него разбита голова в районе затылка.

Автор: gazeta.ua Журналист gazeta.ua Назарий Мазилюк

Члены "Национального корпуса" попытались прорваться в имение через оцепление правоохранителей. Возникла потасовка, в ней один из полицейских ударил журналиста по голове резиновой дубинкой.

Автор: gazeta.ua Журналист gazeta.ua Назарий Мазилюк

"Активисты говорили с полицейскими на улице. Я подошел, чтобы это снять. И в один момент все начали толкаться. Полицейские без разбора начали бить всех дубинками. Меня ударил один из силовиков дубинкой в голову", - рассказал Назар.

Автор: gazeta.ua Журналист gazeta.ua Назарий Мазилюк

Первую помощь ему оказали коллеги. Журналист вызвал скорую помощь и пишет заявление в полицию.

Автор: gazeta.ua Полицейские, дежурившие под имением Левочкина

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Несколько сотен активистов Нацкорпуса приехали пикетировать здание заместителя председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина. Об акции активисты предупреждали накануне. Причина - скандальный концерт на телеканале "Интер", совладельцем которого является Левочкин.