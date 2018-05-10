В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua

Во время потасовки между националистами и полицией возле имения Сергея Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua Назар Мазилюк.
У него разбита голова в районе затылка.
Члены "Национального корпуса" попытались прорваться в имение через оцепление правоохранителей. Возникла потасовка, в ней один из полицейских ударил журналиста по голове резиновой дубинкой.
"Активисты говорили с полицейскими на улице. Я подошел, чтобы это снять. И в один момент все начали толкаться. Полицейские без разбора начали бить всех дубинками. Меня ударил один из силовиков дубинкой в голову", - рассказал Назар.
Первую помощь ему оказали коллеги. Журналист вызвал скорую помощь и пишет заявление в полицию.
Gazeta.ua оставит в курсе дел.
Несколько сотен активистов Нацкорпуса приехали пикетировать здание заместителя председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина. Об акции активисты предупреждали накануне. Причина - скандальный концерт на телеканале "Интер", совладельцем которого является Левочкин.
Комментарии5