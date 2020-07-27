В США украинцев судят за контрабанду поддельных лекарств

Обвиняемые признали свою вину, пошли на сотрудничество со следствием. Фото: Reuters

Директор фонда Здоровая нация Максим Ненадова и працианиик этого фонда Владимир Николаенко признались в контрабанде в США поддельных лекарств от онкозаболеваний и гепатита.

Препараты выпускали партиями от 1 тыс. До 5-6 тыс. Упаковок. Цена такой упаковки достигала нескольких тысяч долларов. Об этом сообщил представитель офиса генерального прокурора Украины Валерий Зимогляд, передает Интерфакс-Украина в понедельник, 27 июля.

"Судебное заседание состоялось в США, они признали свою вину, пошли на сотрудничество со следствием, но я бы хотел, чтобы их депортировали в Украину и они понесли наказание здесь. Я буду инициировать экстрадицию", - отметил он.

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По словам Зимогляда, вынесения приговоров в США ожидается 4 ноября. Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы и до $ 5 млн штрафов.

Они занимались изготовлением фальсификата дорогих препаратов, в том числе онкогрупы и продавали их в 18 странах мира. Мужчин задержали в США местные правоохранительные органы.

"Ненадова и Николаенко в Украине являются подозреваемыми по уголовному делу о фальсификации 24 дорогостоящих препаратов для лечения онкологических заболеваний, туберкулеза, гепатита С и В, ВИЧ и других опасных заболеваний", - отметил представитель офиса генпрокурора.

Государственный департамент США обещает $ 1 млн за информацию о Украинский Артема Радченко и Александра Еременко. Их Соединенные Штаты обвиняют в транснациональной киберпреступности.