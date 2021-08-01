В Словакию на автобусе: украинам назвали условия пересечения границы

Словакия разрешила въезд украинском на автобусах. Фото: dpsu.gov.ua

С 1 августа Словакия возобновляет пассажирские перевозки с Украиной. Через пункт пропуска "Вишне Немецке" начали пропускать международные автобусы.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Словацкая сторона отмечает, что на лиц, прибывающих на территорию их государства, будут распространяться карантинные мероприятия.

Все не вакцинированные лица в возрасте от 18 лет подлежат самоизоляции сроком 14 суток. Она может проходить в домашних условиях или в соответствующих учреждениях.

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Самоизоляция прекращается, если за это время у лица не обнаружено симптомов заболевания COVID-19 или если она будет отрицательный результат ПЦР-теста. Вн должно быть сделанным не раньше пятого дня после прибытия на территорию Словакии.

Важно заранее регистрироваться всем путешественникам от 12 лет на правительственном сайте.

На западе греческого полуострова Пелопоннес возник пожар. Через нее эвакуировали несколько сел - Лампир, Камарес, Зирия и Ано Зирия. Это была вынужденная мера, потому что огонь приблизился к жилым районам.