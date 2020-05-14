В селе произошла вспышка коронавируса

На Волыни много больных. Фото: Reuters

На Волыни произошла вспышка коронавируса.

13 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировали по состоянию на 13 мая в селе Лище Луцкого района Волынской обл, сообщают "Волынские новости".

Пробы ПЦР приняли более чем у 40 человек. Работник местного хозяйства умер от Covid-19.

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"Хочу обратиться ко всем людям нашей общины, чтобы соблюдались все карантинные требования! Потому что это наиболее надежная защита от болезни", - заявил председатель Луцкого районного совета Валентин Приходько.

За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли 2 человека, у 52 диагностировали инфекцию. Об этом на брифинге сообщил городской председатель Виталий Кличко.