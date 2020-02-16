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В Росии назвали условие проведения саммита "нормандской четверки"

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В Росии назвали условие проведения саммита &quot;нормандской четверки&quot;
Заместитель главы МИД России Александр Грушко объяснил, почему зависла встреча "нормандской четверки". Фото: ТАСС

В Министерстве иностранных дел России заявили, что проведение новой встречи лидеров "нормандской четверки" зависит от прогресса в выполнении предыдущих договоренностей.

"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча должна подвести итоги того, что обсуждалось на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения "формулы Штайнмайера" в (украинское — ред.) законодательство и некоторых других вещей", — заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко на Мюнхенской конференции по безопасности.

Представитель МИД РФ пояснил, что "другими словами", для проведения новой встречи должен быть прогресс в выполнении этих договоренностей — "как на треке безопасности, так и на политическом треке".

"Собираться можно, но если на земле не происходит никаких изменений к лучшему, то польза от таких встреч довольно сомнительна", — отметил Грушко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В апреле может не состояться встреча "нормандской четверки"

По его словам, одно из главных препятствий на пути реализации Минских соглашений — "отсутствие какой-либо готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском".

"Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", — резюмировал он.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры согласились встретиться снова через 4 месяца, то есть в апреле 2020 года.

Из всего, о чем договорились на саммите в декабре, был выполнен лишь пункт об обмене пленных. Также Верховная Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса в старой редакции.

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