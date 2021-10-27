В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения

Представили первый альбом музыкального проекта "Звуки Чернобыля". На виниловой пластинке 10 композиций.

Над треками работали украинские музыканты, создающие экспериментальную музыку. Участие приняли группа KAZKA, Сергей Михалок, техно-ди-джеи и бит-боксеры.

"Выбирал музыкантов лично. Все эти люди побывали в Чернобыле, чтобы вдохновиться атмосферой. Они выступили здесь, мы их записали. И теперь по QR-коду на пластинке можно открыть видео, чтобы оживить артистов", - говорит автор проекта Валерий Коршунов.

Проект был создан при поддержке Украинского культурного фонда. Чтобы послушать альбом, можно купить виниловую пластинку. Всего их выпустили 500.

Будут продавать за 1986 грн - в знак года трагедии на Чернобыльской АЭС. Все средства пойдут на помощь ликвидаторам и пострадавшим в результате трагедии.

Фото: Дмитрий АНОХИН

"Чернобыль - это урок, который мы вовремя не усвоили. Пытались показать не жанр, а проблему, чтобы найти у каждого отклик в сердцах. У каждого музыканта получилось что-то особенное, потому что они передали эмоции через музыку", - рассказал Коршунов.

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Представили также одну из песен будущего альбома. У здания бывшей школы в пустом городе ее исполнила аудиовизуальный музыкант Екатерина Заволока. Для каждой песни создают видео и графику, чтобы передать оригинальный мотив.

Взрыв на ЧАЭС произошел в ночь на 26 апреля 1986 года. Был полностью разрушен четвертый реактор атомной электростанции. Произошел выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных веществ. Облако из них прошлось над большей частью Европы и даже достигло восточных границ США. Из Припяти и окрестных населенных пунктов были эвакуированы около 200 тыс. человек. Катастрофа считается самой большой за всю историю ядерной энергетики.