В приложении "Дія" появятся новые документы

В приложение добавят сертификаты о тестировании. Фото: УП

В приложении "Дія" появится сертификат о результатах ПЦР-тестирования и о том, что гражданин выздоровел от коронавируса.

Уже проходит тестирование функции, сообщил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуба на брифинге.

"Совместно с Минздравом мы уже постепенно тестируем цифровые ковид-сертификаты для ПЦР-тестирования, то есть такой сертификат также появится в "Дії". И также фактически начинаем тестирование ковид-сертификатов для тех, кто переболел и выздоровел от коронавируса, и такие сертификаты также появятся в "Дії", - сказал он.

Вискуба назвал невозможным массовое внесение ложных сведений о вакцинации к электронным базам данных.

В ЕС сертификаты используют при посещении заведений.

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"И вполне вероятно, что в нашем ближайшем будущем также будут введены подобные правила, и к этому нужно быть готовыми", - отметил замминистра.

В Украине состоялась презентация мобильного приложения "єСуд". Благодаря ему пользователи смогут отслеживать движение документов в судебном деле. Об этом сообщает Государственная судебная администрация. Также приложение позволяет получать процессуальные документы и судебные сообщения на собственный смартфон.