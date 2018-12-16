В Польше произошла драка между украинцами и поляками

Подрались украинцы и поляки. Фото: Корреспондент

На железнодорожной станции Вильно произошел конфликт между группой украинцев и поляков.

Вскоре конфликт перерос в драку с кулаками и битыми стеклянными бутылками. Испуганные свидетели вынуждены были спрятаться в ближайшую остановку, сообщает польское издание fakt.pl.

Точная причина драки, до сих пор неизвестна. Свидетели говорят, что это началось с потасовки нескольких поляков и украинцев. Затем эмоции взяли верх, и началась массовая драка. Мужчины никого не щадили, в какой-то момент они даже начали бросать друг в друга стеклянные бутылки.

Драка успокоилась прежде, чем кто-либо мог вызвать полицию. Только много битого стекла осталось на месте после боя.

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В Каменском на Днепропетровщине задержали 27-летнего мужчину. Его подозревают убийстве приятеля. Между двумя мужчинами возник конфликт, впоследствии - драка. Нападающий отверткой нанес оппоненту около 200 ударов в область лица, шеи и других частей тела. От полученных травм другой человек умер.