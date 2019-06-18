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вторник, 18 июня 2019 05:34

В Польше наградили украинца за спасение пострадавших в ДТП

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В Польше наградили украинца за спасение пострадавших в ДТП
Украинец в Польше спас из горящей машины женщин и детей. Фото: Столичний Регіон

Украинец, который помог спасать пострадавших в масштабном ДТП в Польше, получил благодарность от местной власти.

"Пан Андрей из Украины, который во время масштабного ДТП возле Щецина спасал людей из охваченных огнем автомобилей, получил из рук маршала воеводства Ольгерда Геблевича благодарность за героическое поведение", - сообщает Польское радио.

Власти также профинансировали Андрею, который вместе с семьей живет в Любушском воеводстве, отдых на море в Польше. Кроме того, маршал воеводства пообещал посодействовать ему в получении польского гражданства.

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9 июня на автомагистрали A6 неподалеку от Щецина произошло ДТП с участием грузовика, в результате чего загорелись несколько машин.

В общем тогда столкнулись десять автомобилей. В катастрофе погибли шесть человек, 11 получили травмы.

По словам свидетелей, водитель-украинец, увидев аварию, выбежал из своего авто с огнетушителем и вытащил нескольких пострадавших из машин. Сообщается, что он спас как минимум двух женщин и двух детей.

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18
июня

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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