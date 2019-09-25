В ПЦУ перешла еще одна российская церковь

К Православной церкви перешла еще одна община Московского патриархата.

В селе Гринченково Сумской области религиозная община Московского патриархата перешла к Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Верующие храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии приняли решение оставить Московский патриархат во время общего собрания", - сообщается на странице украинской автокефальной церкви в Facebook.

В ПЦУ поздравили новых братьев и сестер и отметили, что двери Церкви всегда открыты для всех.

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5 января Вселенский патриарх подписал Томос, которым предоставил независимый статус Православной церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018. 6 января произошло историческое событие - предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию вручили Томос. 15 декабря был проведен Объединительный собор. На нем после голосования Епифаний стал митрополитом Киевским и всея Украины. В свою очередь, митрополит УПЦ МП Онуфрий потерял свой статус. Сама же УПЦ МП по решению Верховной Рады должна быть переименована в РПЦ в Украине. После проведения собора в разных регионах Украины начались переходы приходов с УПЦ МП к ПЦУ.