В ПЦУ перешла еще одна российская церковь

В селе Гринченково Сумской области религиозная община Московского патриархата перешла к Православной церкви Украины (ПЦУ).
"Верующие храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии приняли решение оставить Московский патриархат во время общего собрания", - сообщается на странице украинской автокефальной церкви в Facebook.
В ПЦУ поздравили новых братьев и сестер и отметили, что двери Церкви всегда открыты для всех.
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5 января Вселенский патриарх подписал Томос, которым предоставил независимый статус Православной церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018.
6 января произошло историческое событие - предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию вручили Томос.
15 декабря был проведен Объединительный собор. На нем после голосования Епифаний стал митрополитом Киевским и всея Украины. В свою очередь, митрополит УПЦ МП Онуфрий потерял свой статус. Сама же УПЦ МП по решению Верховной Рады должна быть переименована в РПЦ в Украине.
После проведения собора в разных регионах Украины начались переходы приходов с УПЦ МП к ПЦУ.
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