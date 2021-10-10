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воскресенье, 10 октября 2021 13:41

В оранжевую зону карантина попали 16 областей

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В Украине уже 16 областей достигли оранжевого уровня эпидопасности по показателям заболеваемости коронавирусом.

В оранжевую зону входят: Одесская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Львовская, Луганская, Полтавская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области, говорится на сайте Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 10 октября уровень заболеваемости в стране составляет 391 на 100 тысяч населения при определенном показателе 75. В Киеве он составляет 247 на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении.

Автор: moz.gov.ua
  Количество оранжевых областей увеличилось
Количество оранжевых областей увеличилось

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксировали в Черновицкой (799), Луганской( 780), Сумской (548), Херсонской (529), Харьковской (526), Запорожской (505) и Донецкой (504) областях. Столица и остальные области Украины сейчас находятся в желтой зоне.

Показатель загруженности коек с кислородом, определенный на уровне 65%, в течение двух последних суток превышен в Донецкой области. В 13 областях наблюдают превышение динамики уровня госпитализаций. Наихудшая ситуация в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областях.

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В США детская Covid-заболеваемость превысила средний показатель заболеваемости среди взрослого населения. В то же время в Украине за сутки обнаружили 11 344 новых случаев Covid-19. Среди новых больных 1 149 детей. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.

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Дата
10
октября

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