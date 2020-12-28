 
Ексклюзивы
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 729
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 648
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1116
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 405
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 333
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7317
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 765
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19917
Фото
Все фото
5
15
5
5
5
В одной из квартир столицы нашли два трупа: фото
В одной из квартир столицы нашли два трупа: фото
Показали, как развлекаются под Офисом президента
Показали, как развлекаются под Офисом президента
Ведущий Зайцев искупался в самом красивом месте Африки
Ведущий Зайцев искупался в самом красивом месте Африки
&quot;Моя семья голодала бы&quot;. Ведущая тревел-шоу подоила осла и попробовала на вкус молоко
"Моя семья голодала бы". Ведущая тревел-шоу подоила осла и попробовала на вкус молоко
Ведущая тревела поразила 3 ​​туристическими местами Кипра
Ведущая тревела поразила 3 ​​туристическими местами Кипра
Видео
Все видео
Спасли лебедя - птица оказался в ледяной ловушке
Спасли лебедя - птица оказался в ледяной ловушке
Экс-участница "ВИА Гры" пошла на "Голос страны"
Экс-участница "ВИА Гры" пошла на "Голос страны"
Санта-Клаус забросал Киевскую область конфетами с неба: захватывающие видео 
Санта-Клаус забросал Киевскую область конфетами с неба: захватывающие видео 
Коронавирус в Украине: как изменились цифры за выходные
Коронавирус в Украине: как изменились цифры за выходные
Полиция спела "Щедрик"
Полиция спела "Щедрик"
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 729
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 648
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 567
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19917
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 333
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 декабря 2020
1 Просмотров: 864
Україна оцінить
"Привет, как дела? Насколько знаю, у вас все плохо – экономика падает, бизнес исчезает, митинги каждый день по непонятным поводам", – ...
понедельник, 28 декабря 2020 22:43

В одной из квартир столицы нашли два трупа: фото
5

  Комментировать

В Киеве в районе станции метро Дорогожичи в одной из квартир обнаружили два трупа.

Происшествие случилось на улице Щусева 12/21. Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

"Два трупа в Киеве на Дорогожичах: вытащили из одной из квартир, потом сказали что из подвала. Тела лежат во дворе жилого дома. Они не ограждены и их фотографируют несовершеннолетние", - говорится в сообщении.

Двое мужчин четыре недели жили с телом умершего приятеля, затем умер второй человек. Фото: dtpkievua
Двое мужчин четыре недели жили с телом умершего приятеля, затем умер второй человек. Фото: dtpkievua
Двое мужчин четыре недели жили с телом умершего приятеля, затем умер второй человек. Фото: dtpkievua
Двое мужчин четыре недели жили с телом умершего приятеля, затем умер второй человек. Фото: dtpkievua
Двое мужчин четыре недели жили с телом умершего приятеля, затем умер второй человек. Фото: dtpkievua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Труп мужчины нашли в мусорном баке

Отмечается, что двое мужчин жили с телом умершего друга четыре недели.

"Когда умер второй, через 4 дня родственница забила тревогу и указала полиции на квартиру", - говорится в сообщении.

Явных признаков насильственной смерти на телах нет. Второй человек умер, вероятно, отравившись некачественным алкоголем.

В Киеве задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 76-летней матери в их квартире на ул. Радужной. У женщины перерезано горло.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В одной из квартир столицы нашли два трупа: фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Священник умер после побоев

Изобретатели кино платили откупное американцу за его устройство

Самое читаемое
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
 Просмотров: 10791
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
 Просмотров: 7938
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 7839
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
 Просмотров: 6282
Любовный гороскоп на 2021 год: кому светит замужество и пополнение в семье
Любовный гороскоп на 2021 год: кому светит замужество и пополнение в семье
 Просмотров: 5103
Общество
Синоптики предупреждают о сильном тумане
Синоптики предупреждают о сильном тумане Просмотров: 36
Чиновников обвиняют в махинациях на 200 тыс. гривен
Чиновников обвиняют в махинациях на 200 тыс. гривен Просмотров: 54
Азербайджан и Армения обменялись пленными
Азербайджан и Армения обменялись пленными Просмотров: 18
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения 4 Просмотров: 1539
Показали, как развлекаются под Офисом президента
Показали, как развлекаются под Офисом президента
15
 Просмотров: 720
Больше всего комментируют
4
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
3
Воды в Крыму не будет и в следующем году
2
Ударили кастетом. Рассказали, как и за что убили военнослужащего
1
Україна оцінить
1
"Раз в год возвращают переплату за коммунальные" – сколько платят за коммунальные в разных странах
Голосов: 54619
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть