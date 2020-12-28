В одной из квартир столицы нашли два трупа: фото

В Киеве в районе станции метро Дорогожичи в одной из квартир обнаружили два трупа.
Происшествие случилось на улице Щусева 12/21. Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua.
"Два трупа в Киеве на Дорогожичах: вытащили из одной из квартир, потом сказали что из подвала. Тела лежат во дворе жилого дома. Они не ограждены и их фотографируют несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что двое мужчин жили с телом умершего друга четыре недели.
"Когда умер второй, через 4 дня родственница забила тревогу и указала полиции на квартиру", - говорится в сообщении.
Явных признаков насильственной смерти на телах нет. Второй человек умер, вероятно, отравившись некачественным алкоголем.
В Киеве задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 76-летней матери в их квартире на ул. Радужной. У женщины перерезано горло.
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