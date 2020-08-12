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среда, 12 августа 2020 21:27

В Одесской области подтвердили случай сибирской язвы: что известно

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В Одесской области подтвердили случай сибирской язвы: что известно
Болезнь не передается от человека к человеку. Фото: Reuters

В Одесской области подтвердили случай сибирской язвы у мужчины, который попал в больницу.

Так, больного госпитализировали с подозрением на страшный диагноз. Об этом в среду, 12 августа, сообщает пресс служба Центра общественного здоровья МОЗ Украины в Facebook.

"Во время проведения эпидрасследования установлено, что 3 августа у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью не обращался. Больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи. Только 7 августа больной обратился к семейному врачу . 11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины методом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы ", - говорится в сообщении.

С целью не допустить распространения заболевания специалисты областного лабораторного центра и Держпродспоживслужбы принимают необходимые меры.

"Сейчас уже организовали меднагляд по контактным, проведения полного комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге", - отмечается в сообщении.

Как отмечается, сибирская язва не передается от человека к человеку.

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"Заражение человека сибирской язвой возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронение трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу м мяса больных животных, а также через укусы кровососущих насекомых. Не исключается заражение через почву или предметы, загрязненные возбудителем ", - информирует Центр общественного здоровья.

Не ранее чем через 14 дней в Украине пересматривать решение по ослаблению уровня опасности в зонах карантина. Именно за этот период можно определить, достаточно ли стабилизировалась ситуация в регионе.

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Дата
12
августа

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