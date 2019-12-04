В нынешних проблемах Укрбуда виновны Федотенков и Майборода - Микитась

Максим Микитась считает, что в нынешних проблемах Укрстроя виноваты Федотенков и Майборода. Фото: Prm

Соглашение о продаже активов Укрбуда киевскому ресторатору Дмитрию Федотенкову в обход основного владельца организовал гендиректор компании Олег Майборода. Об этом заявил сам экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась в эфире телеканала "Прямий".

По словам Микитася, это случилось после ряда надуманных скандалов вокруг Укрбуда.

"Ко мне Майборода пришел и предложил искать соинвестора, потому что строительный рынок имеет высокие репутационные риски. Я, когда был народным депутатом, по доверенности передал управление компаниями по трастовому соглашению Майбороде Олегу Григорьевичу. В процессе поиска инвесторов мной были подписаны определенные меморандумы, которые в народе называют "понятийки". Они не имеют ни одного юридического оформления, не несут никаких юридических последствий. Такой меморандум я подписал в сентябре и с господином Федотенковым, которого привел Майборода, который является соседом господина Майбороды. Они заверили, что есть мощные инвесторы, партнеры, с которыми меня познакомят, и с которыми я так сказать подписал эти меморандумы в целом на $48 млн", - рассказал Микитась.



Микитась рассказывает, что после этого он выехал из Украины на несколько дней, а когда вернулся, то за этим меморандумом Майборода по своей доверенности переписал активы на Федотенкова и ряд связанных с ним компаний.

Как писали СМИ, Федотенков может быть связан с российским бизнесом. В частности с российским миллиардером, владельцем Московского кредитного банка Романом Авдеевым, имеющим опыт вложений в девелоперский сектор. Его же концерн "Россиум" контролирует инвестиционно-девелоперский холдинг "Инград", работающий на рынке жилой и коммерческой недвижимости Московского региона. Следует отметить также, что Сергей Медведчук - брат Виктора Медведчука - назначен советником гендиректора концерна "Россиум" по инвестициям в нефинансовые активы.

Напомним, что Максим Микитась месяц назад вышел из СИЗО под залог в 80 млн грн как фигурант по делу об афере с жильем для Нацгвардии. После этого он заявил, что продал свою часть в компании "Укрбуд девелопмент" неназванному инвестору. Позже СМИ опубликовали меморандум между Максимом Микитасем и Дмитрием Федотенковым.