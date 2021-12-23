В новогоднюю ночь ожидаются 25-градусные морозы

В Новый Год будут морозы. Фото: Новости

В ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 в Украине прогнозируют лютые морозы.

Самые сильные холода ожидаются на севере страны – в Черниговской и Сумской областях в новогоднюю ночь будет до минус 24-25°. В Киевской, Житомирской и Ровенской - до 19-22° мороза, а в Волынской и Черкасской ожидается - до 16-17°C, сообщает УНИАН.

На остальной территории будет значительно теплее: 7-12° мороза, на крайнем востоке и местами на юге – до минус 5°C.

Днем 31 декабря в большинстве областей ожидается минусовая температура. На севере страны будет 10-17° мороза, в центральных областях 4-12°, на юго-западе 4-7°, на юге 2-4° ниже нуля. Теплее всего будет в Крыму и на крайнем востоке - до +1-4°C.

В Киеве 31 декабря днем ​​будет 13° мороза, а в новогоднюю ночь - до минус 22°C.

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В конце недели атмосферные фронты принесут потепление и оттепель, мокрый снег с дождем и сильный ветер.