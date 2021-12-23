В новогоднюю ночь ожидаются 25-градусные морозы

 
Ексклюзивы
1/5
Мини-села, поезда за 900 евро, озера и замок - в Киеве создают миниатюрную Украину: фото и видео
Мини-села, поезда за 900 евро, озера и замок - в Киеве создают миниатюрную Украину: фото и видео
Просмотров: 702
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 1062
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 3870
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 243
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1089
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1404
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 747
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2214
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 783
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2925
Фото
Все фото
27
12
5
10
5
Мини-села, поезда за 900 евро, озера и замок - в Киеве создают миниатюрную Украину: фото и видео
Мини-села, поезда за 900 евро, озера и замок - в Киеве создают миниатюрную Украину: фото и видео
Украинские военные впервые применили американские Javelin
Украинские военные впервые применили американские Javelin
Пожарные-монахини: возгорания в Черкасской области будут тушить женщины в рясах
Пожарные-монахини: возгорания в Черкасской области будут тушить женщины в рясах
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
Обледенел даже термометр: в Украине зафиксировали 30-градусный мороз
Обледенел даже термометр: в Украине зафиксировали 30-градусный мороз
Видео
Все видео
Нацполиция получила два новых французских вертолета
Нацполиция получила два новых французских вертолета
Зеленский на госдаче организовал шашлыки с послами и журналистами
Зеленский на госдаче организовал шашлыки с послами и журналистами
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Показали трейлер мультика "Мавка. Лесная песня" и назвали дату премьеры
Показали трейлер мультика "Мавка. Лесная песня" и назвали дату премьеры
В Черкассах взорвали башни на химкомбинате "Азот"
В Черкассах взорвали башни на химкомбинате "Азот"
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1413
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1026
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 468
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2844
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2259
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
1 Просмотров: 729
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
четверг, 23 декабря 2021 00:58

В новогоднюю ночь ожидаются 25-градусные морозы

  Комментировать
В новогоднюю ночь ожидаются 25-градусные морозы
В Новый Год будут морозы. Фото: Новости

В ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 в Украине прогнозируют лютые морозы.

Самые сильные холода ожидаются на севере страны – в Черниговской и Сумской областях в новогоднюю ночь будет до минус 24-25°. В Киевской, Житомирской и Ровенской - до 19-22° мороза, а в Волынской и Черкасской ожидается - до 16-17°C, сообщает УНИАН.

На остальной территории будет значительно теплее: 7-12° мороза, на крайнем востоке и местами на юге – до минус 5°C.

Днем 31 декабря в большинстве областей ожидается минусовая температура. На севере страны будет 10-17° мороза, в центральных областях 4-12°, на юго-западе 4-7°, на юге 2-4° ниже нуля. Теплее всего будет в Крыму и на крайнем востоке - до +1-4°C.

В Киеве 31 декабря днем ​​будет 13° мороза, а в новогоднюю ночь - до минус 22°C.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за резкого похолодания Украина увеличила потребление электроэнергии - Минэнерго

В конце недели атмосферные фронты принесут потепление и оттепель, мокрый снег с дождем и сильный ветер.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В новогоднюю ночь ожидаются 25-градусные морозы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести Просмотров: 63630
&quot;Картина неутешительная&quot; - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти
"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти 1 Просмотров: 14409
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка Просмотров: 11583
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества 6 Просмотров: 11142
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
5
 Просмотров: 10710
Общество
Украина планирует сократить срок действия Covid-сертификатов
Украина планирует сократить срок действия Covid-сертификатов Просмотров: 477
ТКГ договорилась о полноценном прекращении огня на Донбассе
ТКГ договорилась о полноценном прекращении огня на Донбассе Просмотров: 711
Украина вводит бустерную дозу Covid-вакцины: колоть будут не всем
Украина вводит бустерную дозу Covid-вакцины: колоть будут не всем Просмотров: 603
Новая волна Covid-19 в Украине: СНБО назвала сроки начала
Новая волна Covid-19 в Украине: СНБО назвала сроки начала Просмотров: 684
Мини-села, поезда за 900 евро, озера и замок - в Киеве создают миниатюрную Украину: фото и видео
Мини-села, поезда за 900 евро, озера и замок - в Киеве создают миниатюрную Украину: фото и видео
27
 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
24
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
6
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
4
У Байдена рассматривают поддержку партизанского движения в Украине - СМИ
3
Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак
3
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
Голосов: 57940
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть