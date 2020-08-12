В Минске задержали двух украинских волонтеров.

Так, задержан экс-журналист "Общественного" Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов в Telegram.

Как отмечается, они являются волонтерами организации "Восток SOS".

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После протестов Минск усеян спецсредствами силовиков.

Акции протеста в Беларуси начались после объявления экзит-полом результатов выборов президента Беларуси, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди массово вышли на улицы с протестами во многих городах. Больше всего их в столице Минске. Туда еще утром пригнали много ОМОНа, спецтехники. Центр заблокирован силовиками, они разгоняют митингующих, задерживают их. Люди в ответ отражают задержанных, происходят стычки.