В Минобразования подсчитали, когда в Украине не останется русскоязычных школ

Через год в Украине не будет русскоязычных школ - Минобразования. Фото: Сегодня

С сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

"Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза - с сентября 2023 года. Собственно и тех, и тех мы должны подготовить к этому переходу. Тем не менее в школах, где в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет - родной язык на родном языке", - сообщила министр образования и науки Анна Новосад, передает телеканал Прямий.

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16 июля вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В тот же день Конституционный суд на закрытом заседании признал конституционной языковую статью закона об образовании.