В метро нашли двойника Зеленского

Фото: Обозреватель

В Киевском метрополитене заметили двойника президента Украины Владимира Зеленского.

Мужчина спал на сиденье в вагоне метро, ​​когда пассажир напротив заметил его сходство, сообщает Обозреватель.

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Среди пользователей этот кадр стал популярным, из него стали делать фотоколлажи из серии "ожидание" - "реальность".

"Топчик", "Инстаграм - реальность", "Вы все врете", "Что-то в нем есть и от Медведева", "В Зе кубики на пузе. Хотя", - шутили пользователи.

Также в комментариях опубликовали аналогичное фото президента Беларуси Александра Лукашенко, заявив, что "пионер - всем ребятам пример".

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