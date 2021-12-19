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воскресенье, 19 декабря 2021 20:48

В Мариуполе упала главная новогодняя елка
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В Мариуполе упала главная новогодняя елка.

Дерево не выдержало натиска ветра и переломилось пополам. Об этом сообщает "Вечерний Мариуполь".

Инцидент произошел 19 декабря, около 17.00. Верхняя часть вместе со звездой упала набок и сейчас лежит у подножия.

Вокруг елки установили арки, поэтому часть дерева приземлилась как раз на металлическое ограждение.

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Людям не разрешают близко подходить к сломанной конструкции. Иллюминация не работает.

Также сегодня сильный ветер сломал новогоднюю елку в Ровенской области, в центре поселка Квасилов, которое входит в Ровенскую тергромаду. Елку уже восстановили.

В Мариуполе упала главная новогодняя елка. Фото: Вечерний Мариуполь
В Ровенской области ветер повалил новогоднюю елку. Дерево уже восстановили. Фото: КП Ровенский трест зеленого хозяйства
В Ровенской области ветер свалил новогоднюю елку. Дерево уже восстановили. Фото: КП Ровенский трест зеленого хозяйства
В Ровенской области ветер свалил новогоднюю елку. Дерево уже восстановили. Фото: КП Ровенский трест зеленого хозяйства
В Ровенской области ветер свалил новогоднюю елку. Дерево уже восстановили. Фото: КП Ровенский трест зеленого хозяйства

15 декабря в Романове в Житомирской области во время установки сломалась пополам новогодняя елка. Перед тем при доставке ветви дерева повредили интернет-кабели.

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Дата
19
декабря

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