Эвакуация снова не состоялась. Фото: УП

В Мариуполе оккупанты снова сорвали эвакуацию.

Это была уже вторая попытка "зеленого коридора" для гражданских. Она снова закончилась обстрелами россиян, сообщает "Украинская правда".

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Эвакуация населения должна была начаться с 12:00. С 10.00 до 21.00 российские военные должны были соблюдать режим тишины.

Эвакуация должна была состояться из трех локаций муниципальными автобусами:

СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53)

Драматический театр (Театральная площадь, 1)

Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193)

Эвакуация населения, которая должна была состояться 5 марта, тоже была сорвана из-за обстрелов российских оккупационных войск. В Мариуполе тысячи раненых мирных жителей подсчитать количество погибших пока невозможно.