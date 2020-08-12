В Луганской ОГА ввели карантин в связи со вспышкой коронавируса

В связи с регистрацией случаев заболевания коронавируса в ОГА ввели карантинные мероприятия. Фото: Reuters

В здании Луганской облгосадминистрации на 14 дней введены меры по предотвращению распространения Covid-19.

Об этом говорится в распоряжении председателя ОГА Сергея Гайдая от 12 августа, сообщает пресс служба Луганской ОГА.

"Да, в связи с регистрацией случаев заболевания в здании по адресу проспект Центральный, 59, г.. Северодонецк с 12 августа 2020 на 14 календарных дней в облгосадминистрации введены соответствующие меры", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ЧАО "Северодонецкий научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения" рекомендовано ограничить доступ посторонних лиц в здание на проспекте Центральный, 59.

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"В частности, это касается проведения массовых мероприятий, совещаний, заседаний коллегиальных и совещательных органов и перевода их в режим телефонных или видеоконференций. Ежедневно будут проводиться температурный скрининг работников и их опрос о состоянии здоровья в начале и в середине рабочего дня, регулярные дезинфекционные мероприятия и т.д. . Кроме того, по возможности, работники будут переведены на удаленный доступ к работе с применением электронных коммуникационных технологий ", - говорится в сообщении.

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