В ЛНР и ДНР боевики восстали из-за паспортов РФ

На территории оккупированной части Донбасса возникли проблемы с выдачей российских паспортов для "военнослужащих 1-го и 2-го армейских корпусов".
О процессе "паспортизации" говорится в группе "Информационное сопротивление".
"Недовольство личного состава оккупационной группировки из числа местных жителей вызывает тот факт, что процесс осуществляется" в приказном порядке "и требует от них немалых затрат личных финансовых средств", - отмечается в сообщении.
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Ранее стало известно, что российское командование заставляет личный состав боевиков ЛНР и ДНР подавать документы на оформление российских паспортов. Часть террористов уклоняется от получения гражданства РФ вследствие разочарования в перспективах "русского мира".
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, которым упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.
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