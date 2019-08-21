В ЛНР и ДНР боевики восстали из-за паспортов РФ

Проблемы с выдачей российских паспортов возникли для "военнослужащих 1-го и 2-го армейских корпусов". Фото: https://www.obozrevatel.com

На территории оккупированной части Донбасса возникли проблемы с выдачей российских паспортов для "военнослужащих 1-го и 2-го армейских корпусов".

О процессе "паспортизации" говорится в группе "Информационное сопротивление".

"Недовольство личного состава оккупационной группировки из числа местных жителей вызывает тот факт, что процесс осуществляется" в приказном порядке "и требует от них немалых затрат личных финансовых средств", - отмечается в сообщении.

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Ранее стало известно, что российское командование заставляет личный состав боевиков ЛНР и ДНР подавать документы на оформление российских паспортов. Часть террористов уклоняется от получения гражданства РФ вследствие разочарования в перспективах "русского мира". 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, которым упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.