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В лагере "Виктория" не устранили пожарные нарушения

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В лагере &quot;Виктория&quot; не устранили пожарные нарушения
Лагерь не обеспечили достаточным количеством воды на случай пожара, а в одном из корпусов не проверяют пожарные краны - в журнале учета нет никакой информации о проверках Фото: unian.ua

В детском лагере "Виктория", который горел в 2017-м, не устранили нарушения пожарной безопасности перед заселением детей.

Одесские власти и руководство "Виктории" отгородили часть лагеря, где произошла трагедия, и сообщили, что сейчас там безопасно для детей. Чиновники заверили общественность и СМИ, что нарушений нет, пишет theБабель.

Однако в ГСЧС заявили, что на территории, где отдыхают дети, нет пожарного водоема и не работают гидранты.

Лагерь не обеспечили достаточным количеством воды на случай пожара, а в одном из корпусов не проверяют пожарные краны - в журнале учета нет никакой информации о проверках.

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В августе этого года сотрудники ведомства составили новое предписание с требованием устранить нарушения, но одесская власть проигнорировала его.

15 сентября 2017-го в лагере "Виктория" произошел пожар, в результате которого погибли 3 девочки - воспитанницы танцевального коллектива "Адель". Согласно выводам экспертизы "Института независимых судебных экспертиз", наиболее вероятная причина пожара - забытый кипятильник в комнате художественного руководителя "Адели" Татьяны Егоровой. Она 19 декабря 2018-го вылетела из аэропорта "Борисполь" в Барселону и больше не возвращалась. В середине августа 2019-го в лагерь "Виктория" вновь заселили детей.

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