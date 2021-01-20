В Крыму из кранов течет вода с аммиаком - местные шокиронные

Вода имеет неприятный запах. Фото: pinterest.com

В оккупированном Крыму, в Симферополе, местные жители жалуются на водопроводную воду.

Она имеет неприятный запах, а эксперты обнаружили в ней повышенный уровень аммиака.

Рост концентрации аммиака в водах связан с низкими горизонтами и уменьшением запасов в Симферопольском водохранилище, рассказал руководитель предприятия "Вода Крыма" в эфире Рос-ТВ, пишет УНИАН.

Он также отметил, что содержание вещества в воде в пределах санитарной нормы - 1,75 мг на куб. дм. Поэтому воду можно использовать, но она имеет специфический запах.

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Поскольку вода обеззараживается химикатами перед подачей в дома, то приобретает запах "медицинских препаратов".

Симферопольское водохранилище планируют прекратить использовать из-за снижения уровня воды.

Российская оккупационная власть в Крыму опустошила Инкерманское озеро. Водозабор из озера прекратили из-за нехватки воды.