В компаниях Медведчук-Марченко и брата Козака проводят обыски - СМИ

Правоохранители также расследуют уголовное производство, начатое в марте 2021-го. Фото: instagram.com/oksana.marchenko.official

Правоохранители расследуют незаконное завладение землей на Закарпатье компанией, которая принадлежит жене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксане Марченко.

Должностные лица Воловецкой РГА в результате незаконного сговора предоставили в частную собственность ООО "Спорт-Тур" земельные участки, выведя те из государственной собственности, пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Фирма "Спорт-Тур" построила на землях лесохозяйственного назначения спортивно-жилой комплекс. На указанных земельных участках, по данным правоохранителей, был нанесен ущерб лесу и ограничен свободный доступ людей к спорной территории. 19 марта проводят 10 обысков в органах государственной власти Закарпатской области и непосредственно на территории комплекса.

Правоохранители также расследуют уголовное производство, начатое в марте 2021-го, относительно захвата земли фирмой "Керамбуд", которая принадлежит братьям нардепов Медведчука и Тараса Козака. 18 марта правоохранители провели ряд обысков и других процессуальных действий в компании, конечными бенефициарами которой являются Богдан Козак и Сергей Медведчук.

По данным следствия, служебные лица ООО "Керамбуд" без каких-либо договоров аренды с владельцами самовольно заняли земли запаса сельских общин и частные земли граждан. "Керамбуд" получил в аренду земельные участки на Львовщине площадью 16,66 га и 3,8 га для разработки карьера глины, однако, проводил работы за их пределами.

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Совет нацбезопасности Украины ввел санкции против 8 человек и 19 компаний, среди которых оказались жена Виктора Медведчука Оксана Марченко и гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк. Санкции в первую очередь ввели из-за того, что они являются владелицами Новошахтинского завода нефтепродуктов в РФ.