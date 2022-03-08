В Киево-Печерской лавре избили журналистов за вопрос о войне

На журналистов агентства расследований "Следство.Инфо" напали в Киево-Печерской лавре. Репортеры планировали снять репортаж и узнать позицию священнослужителей по поводу российской агрессии и убийств мирных украинцев.

Об этом сообщает Следствие.Инфо.

Журналисты спросили настоятеля Лавры митрополита Русской православной церкви в Украине Павла об его отношении к вторжению России на территорию Украины и убийству мирных жителей. Митрополит отказался отвечать. Настоятель Павел, как и Киево-Печерская лавра, известен своей приверженностью к "русскому миру" — они исповедуют ценности Русской православной церкви.

После журналистских вопросов через несколько минут на репортера "Следства.Инфо" Дмитрия Реплянчука напал мужчина. Он бил палкой журналиста по ноге. Тогда несколько мужчин, находившихся на территории Лавры, начали угрожать и преследовать репортеров. Съемочная группа покинула территорию Киево-Печерской лавры и вызвала полицию.

Журналист Дмитрий Реплянчук получил ушиб на ноге от удара палкой.

Репортаж об отношении священников РПЦ в Украине к российскому вторжению можно посмотреть здесь.

Ранее российский патриарх Кирилл благословил вторжение оккупантов в Украину и убийства украинского населения.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.