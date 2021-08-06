В Киеве за прививку можно получить билет на игру "Шахтера"

В ТРЦ Blockbuster Mall расположен центр массовой вакцинации. Фото: Лилия Мыцко

В Киеве за вакцинацию граждане могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер".

Получить вознаграждение можно после прививки в ТРЦ Blockbuster Mall, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

"Мы благодарны футбольному клубу "Шахтер" за инициативу и надеемся, что такие бонусы смогут мотивировать к вакцинации многих украинцев. Также приглашаем бизнес участвовать в таких инициативах", - отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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Сейчас выдают билеты на домашние матчи с футбольными клубами "Александрия" (7 августа) и "Генк" (10 августа), которые пройдут на НСК "Олимпийский" в Киеве. В этом центре массовой вакцинации будут дарить билеты и на другие матчи.

Центр вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall в столице работает ежедневно без выходных с 11:00 до 21:00.

Через год в Украине могут ввести повторную вакцинацию. Прививать будут тех, кто уже получил укол. От производителя нет официальной рекомендации касательно третьей дозы.