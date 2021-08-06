В Киеве за прививку можно получить билет на игру "Шахтера"

 
Ексклюзивы
1/5
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Просмотров: 477
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Просмотров: 180
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
Просмотров: 729
Нужно заботиться о человеческом капитале - экономист назвал главные задачи для Украины
Нужно заботиться о человеческом капитале - экономист назвал главные задачи для Украины
3 Просмотров: 81
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 630
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 585
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Просмотров: 459
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Просмотров: 2205
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
2 Просмотров: 558
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
Просмотров: 279
Фото
Все фото
18
4
6
5
7
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
В оздоровительном лагере детей кормили гнилыми огурцами и булками с муравьями
В оздоровительном лагере детей кормили гнилыми огурцами и булками с муравьями
В честь разработчицы Covid-вакцины создали куклу Барби
В честь разработчицы Covid-вакцины создали куклу Барби
Пожары в Турции: украинских туристов морем эвакуируют из отелей
Пожары в Турции: украинских туристов морем эвакуируют из отелей
Улицы &quot;плавают&quot;, брусчатка сорвана: непогода наделала беды в Хмельницком
Улицы "плавают", брусчатка сорвана: непогода наделала беды в Хмельницком
Видео
Все видео
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
В Одессе хотят снести уникальное здание
В Одессе хотят снести уникальное здание
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
В Кирилловке трактором убирают пляж от мертвых медуз
В Кирилловке трактором убирают пляж от мертвых медуз
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 810
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 333
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1890
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1539
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2021
Просмотров: 324
Як це розкажеш
Звідки береться серпень? Як упізнається, що він вже тут? Я встав у неділю рано — і все було вже не так, як учора. Стояла особлива тиша, без ...
пятница, 06 августа 2021 15:23

В Киеве за прививку можно получить билет на игру "Шахтера"

  Комментировать
В Киеве за прививку можно получить билет на игру &quot;Шахтера&quot;
В ТРЦ Blockbuster Mall расположен центр массовой вакцинации. Фото: Лилия Мыцко

В Киеве за вакцинацию граждане могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер".

Получить вознаграждение можно после прививки в ТРЦ Blockbuster Mall, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

"Мы благодарны футбольному клубу "Шахтер" за инициативу и надеемся, что такие бонусы смогут мотивировать к вакцинации многих украинцев. Также приглашаем бизнес участвовать в таких инициативах", - отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В отдельных школах будут требовать вакцинировать 80% учителей

Сейчас выдают билеты на домашние матчи с футбольными клубами "Александрия" (7 августа) и "Генк" (10 августа), которые пройдут на НСК "Олимпийский" в Киеве. В этом центре массовой вакцинации будут дарить билеты и на другие матчи.

Центр вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall в столице работает ежедневно без выходных с 11:00 до 21:00.

Через год в Украине могут ввести повторную вакцинацию. Прививать будут тех, кто уже получил укол. От производителя нет официальной рекомендации касательно третьей дозы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве за прививку можно получить билет на игру "Шахтера"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

На машину выдающегося тренера упала кабина КАМАЗа

Убийцу сожительницы казнили на электрическом стуле

Бойцы разбили вражеский конвой

Египетские пирамиды появились благодаря пиву

Хмельницкого похоронили через месяц после смерти

За полчаса на город упал годовой объём осадков. Вода смыла все

Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина

Самое читаемое
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
28
 Просмотров: 18912
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ Просмотров: 6822
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
 Просмотров: 5274
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
 Просмотров: 4960
&quot;Ищите место в РФ&quot; - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться 5 Просмотров: 4365
Общество
"Можете уехать в другую страну" - языковой омбудсмен резко ответил недовольным украинцам
"Можете уехать в другую страну" - языковой омбудсмен резко ответил недовольным украинцам Просмотров: 9
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
18
 Просмотров: 477
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
 Просмотров: 180
В Украине планируют запустить космический туризм
В Украине планируют запустить космический туризм Просмотров: 63
Трое маленьких детей остались сиротами: в Польше внезапно умер украинец
Трое маленьких детей остались сиротами: в Польше внезапно умер украинец
 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
5
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
3
Нужно заботиться о человеческом капитале - экономист назвал главные задачи для Украины
2
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
1
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
1
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
Голосов: 56893
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть