В Киеве произошло масштабное ДТП с четырьмя автомобилями: видео

Момент столкновения автомобилей попал на видео. Фото: Reuters

В Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

Зыткнення зафиксировали камеры уличного наблюдения. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в своем Telegram-канале, во вторник, 25 августа.

"ДТП произошло около 13 часов, столкнулись четыре транспортных средства: MAN, Iveco, DAF и Mitsubishi. Медицинская помощь понадобилась одному из водителей", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в результате аварии, движение транспорта на выезде из города в направлении Житомира был затруднен.

Сейчас оставины ДТП выясняют правоохранители.

В городе Березань Киевской области в ночь против 25 августа произошла смертельная ДТП. Автомобиль Chevrolet Lacetti влетел в забор. В результате столкновения 2 человека погибли, 3 пострадали.