В Киеве произошло масштабное ДТП с четырьмя автомобилями: видео

В Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.
Зыткнення зафиксировали камеры уличного наблюдения. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в своем Telegram-канале, во вторник, 25 августа.
"ДТП произошло около 13 часов, столкнулись четыре транспортных средства: MAN, Iveco, DAF и Mitsubishi. Медицинская помощь понадобилась одному из водителей", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина и женщина погибли во время смертельного обгона
Как отмечается, в результате аварии, движение транспорта на выезде из города в направлении Житомира был затруднен.
Сейчас оставины ДТП выясняют правоохранители.
В городе Березань Киевской области в ночь против 25 августа произошла смертельная ДТП. Автомобиль Chevrolet Lacetti влетел в забор. В результате столкновения 2 человека погибли, 3 пострадали.
Комментарии