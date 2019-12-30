В Киеве появилась елка из сотни автомобилей

В Киеве водители выстроили елку из автомобилей.

Видео-подтверждение разместили на Youtube.

Участие во флешмобе приняли более 100 машин.

Елка появилась на парковке возле торгового центра на проспекте Степана Бандеры.

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Елки из автомобилей ранее обустраивали в Запорожье и Хмельницком. В 2017 году в Запорожье автомобилисты устроили акцию "Елка единения". Новогодняя акция побила прежний рекорд Украины, поставленный того же года в Хмельницком.