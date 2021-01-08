В Киеве открыли мемориал погибшим в катастрофе самолета МАУ

В Киеве открыли сквер памяти погибших в авиакатастрофе в Иране.

В церемонии на Днепровской набережной приняли участие секретарь СНБО Алексей Данилов, президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов и посол Ирана в Украине Манучехра Моради. На открытие пригласили близких погибших пассажиров и членов экипажа рейса PS752 Тегеран-Киев, передает "Суспільне".

"Было 11 различных локаций в городе. Также было рассмотрено 11 проектов архитекторов международного значения. Это соответствует числу погибших граждан Украины. Это место будет для нас дорогим и очень важным", - сказал Дыхне.

К мемориалу возложили цветы. Почтили память погибших минутой молчания.

Секретарь СНБО сообщил, что по поручению президента он был в Тегеране и вел переговоры для выяснения причины катастрофы.

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"Сегодня есть процедура, согласно которой есть определенная предложение от иранской стороны. Я не считаю, что мы должны ее принимать, она не соответствует положению вещей, той вине, которую должно нести государство. Это должны решать родственники, но мы считаем, что это не та сумма, о которой надо вести разговор. Когда выплатит иранская сторона, зависит в первую очередь от родственников", - заявил он.





Утром 8 января 2020 в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины. Утром 11 января Иран официально признал, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ. Самолет по ошибке приняли за вражеский объект.