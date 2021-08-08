В каких областях больше всего свирепствует коронавирус: свежая статистика

В Украине за время пандемии на коронавирус заболели более 2,2 млн человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Украине по состоянию на утро 8 августа зафиксировано 619 новых подтвержденных случаев коронавируса.

В течение суток от Covid-19 умерли 10 человек, еще 235 человек выздоровели. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72) областях, Киеве (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.

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Случаев в областях/иммунизированы (2 доза):

г. Киев - 53/2543

Винницкая - 17/1179

Волынская - 8/232

Днепропетровская - 72/1534

Донецк - 23/466

Житомирская - 18/410

Закарпатская - 0/156

Запорожская - 24/436

Ивано-Франковская - 21/170

Киевская - 26/2140

Кировоградская - 1/923

Луганская - 7/423

Львовская - 11/1282

Николаевская - 15/668

Одесская - 50/4370

Полтавская - 12/1331

Ровенская - 4/303

Сумская - 7/308

Тернопольская - 38/1076

Харьковская - 38/2473

Херсонская - 101/1253

Хмельницкая - 27/623

Черкасская - 6/1555

Черновицкая - 27/648

Черниговская - 13/1479

За все время пандемии в Украине заболели - 2 259 151 человек, выздоровели - 2 190 921, летальных случаев - 53 095.

В Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация. Новая вспышка коронавируса может случиться через две недели. В зоне риска Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области.