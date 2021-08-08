В каких областях больше всего свирепствует коронавирус: свежая статистика

В Украине по состоянию на утро 8 августа зафиксировано 619 новых подтвержденных случаев коронавируса.
В течение суток от Covid-19 умерли 10 человек, еще 235 человек выздоровели. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72) областях, Киеве (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.
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Случаев в областях/иммунизированы (2 доза):
г. Киев - 53/2543
Винницкая - 17/1179
Волынская - 8/232
Днепропетровская - 72/1534
Донецк - 23/466
Житомирская - 18/410
Закарпатская - 0/156
Запорожская - 24/436
Ивано-Франковская - 21/170
Киевская - 26/2140
Кировоградская - 1/923
Луганская - 7/423
Львовская - 11/1282
Николаевская - 15/668
Одесская - 50/4370
Полтавская - 12/1331
Ровенская - 4/303
Сумская - 7/308
Тернопольская - 38/1076
Харьковская - 38/2473
Херсонская - 101/1253
Хмельницкая - 27/623
Черкасская - 6/1555
Черновицкая - 27/648
Черниговская - 13/1479
За все время пандемии в Украине заболели - 2 259 151 человек, выздоровели - 2 190 921, летальных случаев - 53 095.
В Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация. Новая вспышка коронавируса может случиться через две недели. В зоне риска Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области.
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