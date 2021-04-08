В Хмельницкой области отменили рейсы электричек

В Хмельницком отменили пригородные рейсы. Фото: pixabay.com

В связи присоединения к красной зоне в Хмельницкой области отменили курсирование электричек. Это означает, что они не будут принимать и высаживать пассажиров на станциях в этой области.

По решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 8 апреля временно отменяется курсирование пригородных поездов в Херсонской области, пишет "Укрзализныця".

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"При этом подвижной состав отмененных пригородных рейсов в Хмельницкой области будет задействован на других маршрутах с целью разгрузки направлений - это позволит пассажирам путешествовать комфортно и с более безопасным рассадкой", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Украине обнаружили 15 415 новых больных коронавирусом. В общем інфекцию подхватили 1 784 579 украинцев. Умерли 35 498 пациентов, из них 481 за последние сутки. Это больше всего с начала эпидемии в стране. Выздоровели 1 373 851 пациент, за последние сутки - 11 472.