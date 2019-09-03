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вторник, 03 сентября 2019 08:22

В Германии проучили "любителя" ДНР

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В немецком городе Ульм украинцы заставили мужчину снять футболку с символикой террористической организации ДНР.

Как выяснилось, мужчина является гражданином Боснии. Его хотели передать полиции, однако там вызов не приняли. Об этом сообщили участники событий на странице "ХС Харьков" в Facebook.

Автор: скриншот
  В немецком городе Ульм босниец гулял в футболке с символикой ДНР
В немецком городе Ульм босниец гулял в футболке с символикой ДНР

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"Магазин Penny. Мы с друзьями стояли в очереди в кассу и заметили, что в Германии не увидеть было невозможно - флаг диниры. Вышли из магазина и пытались вызвать полицию. Полиция сработала примерно как у нас: приезжайте в участок и напишите заявление. Как они сказали, что он гражданин Боснии и выпали в мороз", - сказано в сообщении.

Мужчину все же заставили снять футболку. Однако при попытке отобрать ее, "любитель" ДНР намотал ее на руку и скрылся на велосипеде.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Пьяный житель города Роденського Донецкой носил футболку с символикой ДНР. Его заметил ветеран АТО Борис Овчаров, снял на видео и вызвал полицию.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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