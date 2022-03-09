В Генштабе сообщили, сколько утилизировали оккупантов и их техники

Потери личного состава российского врага по состоянию на утро 9 марта ориентировочно составляют более 12 тыс. человек.
Об этом в среду сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в сообщении.
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Также оккупант продолжает нести потери в технике:
- танков ‒ 317;
- ББМ ‒ 1070;
- артиллерийских систем ‒ 120;
- РСЗО ‒ 56;
- средства ПВО ‒ 28;
- самолетов – 49;
- вертолетов – 81;
- автомобильной техники ‒ 482;
- корабли/катера ‒ три;
- цистерн с ГСМ ‒ 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ семь.
24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.
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