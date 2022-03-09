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среда, 09 марта 2022 09:26

Спецтема: Война России против Украины

В Генштабе сообщили, сколько утилизировали оккупантов и их техники

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Потери личного состава российского врага по состоянию на утро 9 марта ориентировочно составляют более 12 тыс. человек.

Об этом в среду сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в сообщении.

 

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Также оккупант продолжает нести потери в технике:

- танков ‒ 317;

- ББМ ‒ 1070;

- артиллерийских систем ‒ 120;

- РСЗО ‒ 56;

- средства ПВО ‒ 28;

- самолетов – 49;

- вертолетов – 81;

- автомобильной техники ‒ 482;

- корабли/катера ‒ три;

- цистерн с ГСМ ‒ 60;

- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ семь.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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