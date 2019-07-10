В эксплуатацию ввели защитную арку над ЧАЭС

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Новый безопасный конфайнмент, который возвели над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЕС ввели в эксплуатацию.

"Спустя 22 года после организации Чернобыльского фонда "Укрытие" новый безопасный конфайнмент запущен в эксплуатацию и передается Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Вклад Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) составил более 700 млн евро. Новый безопасный конфайнмент прослужит, минимум, 100 лет и поможет решать задачу разборки саркофага над четвертым реактором", - сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов в Facebook.

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Строительство нового безопасного конфайнмента над старым объектом "Укрытие" началось 2012-го. Строили двумя частями, которые подняли и успешно соединили 2015-го. Внутри арки НБК установили кран для демонтажа существующего старого "Саркофага" и остатков четвертого энергоблока.