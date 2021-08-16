В детском лагере произошла масштабная вспышка Covid-19

В Одессе в детском лагере "Молодая гвардия" произошла масштабная вспышка коронавируса.
Заражение зафиксировали в 42 детей и двух работников учреждения. Об этом сообщает Думская.
У детей и работников учреждения обнаружили симптомы болезни, после чего их изолировали. У всех взяли пробы для проверки методом ПЦР. Первые результаты оказались положительными.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько Covid-прививок сделали в Украине
"Вчера было 26 больных, сегодня 44. Мы ждем результаты тестирования", - заявили в Одесском областном департаменте здравоохранения.
Сейчас детский лагерь закрыли на карантин.
За последние сутки в Украине обнаружили 417 новых больных коронавирусом. Из них детей - 31, медработников - 10. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.
Комментарии