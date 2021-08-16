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понедельник, 16 августа 2021 21:22

В детском лагере произошла масштабная вспышка Covid-19

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В детском лагере произошла масштабная вспышка Covid-19
В детском лагере зафиксировали вспышку коронавируса. Фото: dumskaya

В Одессе в детском лагере "Молодая гвардия" произошла масштабная вспышка коронавируса.

Заражение зафиксировали в 42 детей и двух работников учреждения. Об этом сообщает Думская.

У детей и работников учреждения обнаружили симптомы болезни, после чего их изолировали. У всех взяли пробы для проверки методом ПЦР. Первые результаты оказались положительными.

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"Вчера было 26 больных, сегодня 44. Мы ждем результаты тестирования", - заявили в Одесском областном департаменте здравоохранения.

Сейчас детский лагерь закрыли на карантин.

За последние сутки в Украине обнаружили 417 новых больных коронавирусом. Из них детей - 31, медработников - 10. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

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