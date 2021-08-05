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четверг, 05 августа 2021 19:15

В честь разработчицы Covid-вакцины создали куклу Барби
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В честь шести женщин, которые героически проявили себя во время Covid-пандемии, создали кукол Барби.

Об этом сообщил детский фонд UNICEF Ukraine в Facebook.

Прототипом для одной из кукол стала профессор Сара Гилберт из Великобритании. Она возглавила группу ученых, которые разрабатывали вакцину против коронавируса AstraZeneca.

Сара Гилберт - разработчица вакцины от Covid-19 со своей куклой Барби
Фото: ВВС

"Я хочу, чтобы моя кукла показала детям профессию вакцинолога, о которой они могли и не знать. Я страстно хочу вдохновить следующее поколение девушек делать научную карьеру и надеюсь, что дети, которые увидят мою Барби, поймут, насколько работа в науке может помогать окружающему миру", - сказала Гилберт, пишет ВВС.

Уникальные куклы также создали в честь:

Эми О'Салливан - медсестры, которая лечила первого пациента с Covid-19 в Бруклине и сама заболела;
Жаклин Гьес де Исус - врача, которая возглавляла исследование генома бразильского варианта Covid;
Кирби Уайт - врача, разработавшей врачебный халат из пластика, который можно стирать и использовать повторно;
Одри Сью Крус - азиатско-американской врача, которая боролась с расовыми предубеждениями и дискриминацией.

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За последние сутки в Украине выявили 1052 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 256 397 человек. Умерли 53 049 пациентов, из них 25 – за последние сутки. Выздоровели 2 188 815 человек, за последние сутки – 542.

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