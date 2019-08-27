В Черниговской области горят пять торфяников

Два торфяника в Семеновском районе не могут потушить почти две недели. Фото: Управление ГСЧС Украины в Черниговской области

На Черниговщине спасатели борются с огнем уже на 5 торфяниках. Два из них в Семеновском районе загорелись почти две недели назад, сообщают в пресс-службе управления ГСЧС в Черниговской области.

Остальные три пожара обнаружили накануне: 26 августа - в Талалаевском районе у Красного Колядина (0,5 га), 27-го - под Оленовкой Борзнянского (1,1 га) и селом Малейки Черниговского (1,5 га) районов.

"По состоянию на 12.00 27 августа 56 пожарных пожарно-спасательных подразделений Управления ГСЧС Украины в Черниговской области проводят мероприятия по ликвидации пожаров на 5 торфяниках", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники также отмечают, что причиной возгораний торфяников является неосторожность граждан в обращении с огнем.

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Почти год назад на Черниговщине загорелись торфяники в Сновском районе.