В ближайшие два дня в Украине ожидается до 20 сантиметров снега

В Украине ожидается много снега. Фото: Сегодня

В первые дни декабря погода в Украине резко ухудшится. 2−3 декабря ожидаются сильные снегопады.

Синоптики обещают, что за двое суток может выпасть до 20 сантиметров снега, информирует Украинский гидрометеорологический институт.

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Первыми приход зимы прочувствуют на себе западные области, а также Винницкая и Житомирская. 3 декабря обильные осадки в виде снега распространятся на всю территорию Украины, кроме южных регионов.

Снегопады будут сопровождаться гололедицей на дорогах, автовладельцев просят учитывать погодные условия при планировании поездок.

Зиму этого года прогнозируют умеренно теплой. Январь ожидают теплым.