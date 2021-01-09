В Беларуси начались новые акции протеста

На локальные демонстрации вышли жители Минска и Гродно. Фото: Reuters

В Беларуси на локальные демонстрации вышли жители Минска и Гродно, люди формируют "цепи солидарности" у себя в микрорайонах, сообщает БелТА.

"Последний месяц акции протеста проходят во дворах и микрорайонах Минска и других городов Беларуси. Жители Минска еще затемно начали выходить на дворовые марши", - говорится в сообщении.



Марши, "цепи солидарности" происходят в разных частях Минска, в частности в Малиновке, на Юго-Западе, в Лощиц, Курасовщини, даже в центре белорусской столицы - на площади Победы.

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Лукашенко объявил в Беларуси год народного единства. Власти задумали объединение белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны.