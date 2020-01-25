В аэропорту "Борисполь" пассажирам из Китая будут мерить температуру

Неизвестный вид коронавируса распространяется из Китая. Фото: Відкритий

С 26 января в аэропорту "Борисполь" пассажиры на прямых авиарейсах из Китая будут проходить температурный скрининг.

Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В субботу Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса.

Предыдущий опыт ВОЗ показывал, что введение скрининга температуры тела для выявления потенциальных подозрительных случаев коронавируса требовало значительных инвестиций и не было достаточно эффективным.

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Однако во время вспышки коронавируса 2019-nCoV большинство случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурному скринингу. Отмечается, что такой метод значительно снижает риск занесения возбудителя болезни в страну.

В министерстве также отметили, что для минимизации риска инфицирования коронавируса ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.

В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.

Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США, а также во Франции.

По последним данным, коронавирус убил по меньшей мере 41 человека и заразил около 1400 человек.

Китай с 27 января приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.