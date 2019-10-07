"Успешная больница получает 24 миллиона, запущеная - 62" - чиновница об особенностях реформы здравоохранения

Оксана Сухорукова: Система здравоохранения отошла от простого содержание учреждений. Начали платить за услуги. Фото: Сергей Старостенко

Суть реформы государственной службы заключалась в том, что с изменением политического руководства должна оставаться институциональная память.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала председатель директората медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова.

"То есть люди, которые показали результат, не должны терять должности. Может измениться политический вектор, но эксперты и профессионалы продолжат заниматься своим делом.

Министерство кадрово обновилось на 60 процентов за последние годы. Сформировали новую структуру - директораты. Они не занимаются реализацией политики, не распределяют средства. Формируют правила и говорят, в какую сторону должна двигаться система здравоохранения", - объясняет она.

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Результат реформы МЗ последних трех лет есть. Стартовало первое звено - семейная медицина, отмечает чиновница.

"Коренным образом изменили принципы финансирования больниц. Система здравоохранения отошла от простого содержание учреждений. Начали платить за услуги. Знаем о двух центральных больницы в соседних небольших районах. Они имеют примерно одинаковое количество госпитализации - пять тысяч в год. Однако в одной сотрудников 300, в другой - 400. Там, где меньше, есть хорошие ремонты, современные палаты, оборудование, почти нет очереди. А где больше - разруха. Однако образцовая больница получает 24 миллиона гривен в год, вторая - 62. Поэтому от финансирования не зависит напрямую уровень оказания помощи. Больница, что получает меньше, работает лучше при одинаковом объеме работы. Направляет средства на свои потребности. Это зависит от руководителя и местной власти", - добавляет Оксана Сухорукова.

Полное интервью с Оксаной Сухоруковой читайте в журнале "Країна" от 10 октября.