"Успешная больница получает 24 миллиона, запущеная - 62" - чиновница об особенностях реформы здравоохранения

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 1197
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 693
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
1 Просмотров: 4437
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 756
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 261
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1314
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2124
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2610
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1377
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3249
Фото
Все фото
9
11
7
3
8
&quot;Пусть нас хоть на фото увидят&quot; - открыли выставку о войне в Донбассе
"Пусть нас хоть на фото увидят" - открыли выставку о войне в Донбассе
&quot;Устроилась на подработку, чтобы купить книги&quot; - в Черкассах начался книжный фестиваль
"Устроилась на подработку, чтобы купить книги" - в Черкассах начался книжный фестиваль
Поздравительные открытки ко Дню защитника Украины
Поздравительные открытки ко Дню защитника Украины
Выпавший в Карпатах снег не тает
Выпавший в Карпатах снег не тает
&quot;Для меня он был космосом, им и остался&quot; - истории жен погибших бойцов ООС
"Для меня он был космосом, им и остался" - истории жен погибших бойцов ООС
Видео
Все видео
Офицер ВСУ воспитывает в зоне ООС дочь
Офицер ВСУ воспитывает в зоне ООС дочь
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
В школе произошел конфликт: учителя массово увольняются
В школе произошел конфликт: учителя массово увольняются
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
Украденные опоры Шулявского моста нашли у скандального застройщика
Украденные опоры Шулявского моста нашли у скандального застройщика
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2754
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6633
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1395
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 189
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
суббота, 12 октября 2019 20:23

"Успешная больница получает 24 миллиона, запущеная - 62" - чиновница об особенностях реформы здравоохранения

  Комментировать
&quot;Успешная больница получает 24 миллиона, запущеная - 62&quot; - чиновница об особенностях реформы здравоохранения
Оксана Сухорукова: Система здравоохранения отошла от простого содержание учреждений. Начали платить за услуги. Фото: Сергей Старостенко

Суть реформы государственной службы заключалась в том, что с изменением политического руководства должна оставаться институциональная память.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала председатель директората медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова.

"То есть люди, которые показали результат, не должны терять должности. Может измениться политический вектор, но эксперты и профессионалы продолжат заниматься своим делом.
Министерство кадрово обновилось на 60 процентов за последние годы. Сформировали новую структуру - директораты. Они не занимаются реализацией политики, не распределяют средства. Формируют правила и говорят, в какую сторону должна двигаться система здравоохранения", - объясняет она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сейчас власть артикулирует, как страна будет жить в ближайшее время" - чиновница МЗ

Результат реформы МЗ последних трех лет есть. Стартовало первое звено - семейная медицина, отмечает чиновница.

"Коренным образом изменили принципы финансирования больниц. Система здравоохранения отошла от простого содержание учреждений. Начали платить за услуги. Знаем о двух центральных больницы в соседних небольших районах. Они имеют примерно одинаковое количество госпитализации - пять тысяч в год. Однако в одной сотрудников 300, в другой - 400. Там, где меньше, есть хорошие ремонты, современные палаты, оборудование, почти нет очереди. А где больше - разруха. Однако образцовая больница получает 24 миллиона гривен в год, вторая - 62. Поэтому от финансирования не зависит напрямую уровень оказания помощи. Больница, что получает меньше, работает лучше при одинаковом объеме работы. Направляет средства на свои потребности. Это зависит от руководителя и местной власти", - добавляет Оксана Сухорукова.

Полное интервью с Оксаной Сухоруковой читайте в журнале "Країна" от 10 октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Успешная больница получает 24 миллиона, запущеная - 62" - чиновница об особенностях реформы здравоохранения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

Пивной фестиваль начался с королевской свадьбы

Самое читаемое
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы Просмотров: 14859
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
 2 Просмотров: 12205
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве 1 Просмотров: 11673
Астролог назвала знаки, которые будут купаться в деньгах
Астролог назвала знаки, которые будут купаться в деньгах
 Просмотров: 10134
В Киеве в кустах нашли мертвую женщину в шубе
В Киеве в кустах нашли мертвую женщину в шубе
4
 Просмотров: 9927
Общество
Пристайко не видит необходимости общаться с Лавровым
Пристайко не видит необходимости общаться с Лавровым Просмотров: 486
Порошенко приветствует из Лондона решение ПЦ Эллады о признании ПЦУ
Порошенко приветствует из Лондона решение ПЦ Эллады о признании ПЦУ Просмотров: 171
Отменят бумажные медицинские карты
Отменят бумажные медицинские карты Просмотров: 846
Луценко через Парнаса и Фрумана хотел избавиться от Йованович - СМИ
Луценко через Парнаса и Фрумана хотел избавиться от Йованович - СМИ 1 Просмотров: 558
Приглашают всех желающих: Гончарук ищет кандидатов на 7 должностей в правительстве
Приглашают всех желающих: Гончарук ищет кандидатов на 7 должностей в правительстве Просмотров: 2673
Больше всего комментируют
3
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
3
Зеленский назвал свою ошибку в должности президента
3
У задержанного в Крыму Приходько изъяли крымскотатарский флаг
2
СМИ откопали "чек" из пресс-марафона Зеленского
2
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Голосов: 46081
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua