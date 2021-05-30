Умер писатель Михаил Слабошпицкий

Писатель умер сегодня ночью. Фото: ua.news

На 75 году жизни скончался украинский писатель, литературовед, общественный деятель, член Национального союза писателей Украины Михаил Слабошпицкий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила жена писателя Светлана Корниенко.

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"Сегодня ночью умер Михаил Слабошпицкий. Люблю. Плача", - отметила она в заметке.

Михаил Слабошпицкий - член Национального союза писателей Украины, лауреат национальной премии имени Тараса Шевченко (2005), за роман-биографию "Поэт из ада". Среди его работ - документальная, публицистическая и биографическая проза, а также многочисленные произведения для детей. Его сын Мирослав является известным украинским кинорежиссером, дочь Иванна - журналисткой.