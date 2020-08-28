Умань: Мэр просит разрешения установить КПП нв въезде в город

Цебрий планирует тестировать хасидов. Фото: facebook.com/Oleksandr Tsebriy

Мэр Умани Александр Цебрий призывает власти позволить устроить контрольно-пропускные пункты на въезде в город.

Он считает необходимым тестировать на Covid-19 хасидов, которые уже прибыли в Умань до запрета иностранцам на въезд в Украину, передает "Радио Свобода".

Черкасская обл. находится в зеленой зоне. Местные власти не имеет полномочий установить КПП.

"Мы обратились к центральной власти, депутаты подписали соответствующее обращение с тем, чтобы нам вернули такую ​​возможность. Я вообще выступал за то, чтобы органам местного самоуправления была предоставлена ​​такая возможность - усиливать или ослаблять карантинные меры", - сказал Цебрий.

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Он раскритиковал противостояние между группами местных жителей и хасидами.

"Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы ситуация сама по себе не повторилась. Она не добавит авторитета ни жителями Умани, ни гостям нашего города", - отметил Цебрий.

В ночь на 28 августа жители Умани вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества к месту захоронения цадика Нахмана. Люди сообщают, что конфликт произошел возле синагоги по улице Лысенко.