Умань: Мэр просит разрешения установить КПП нв въезде в город

 
Ексклюзивы
1/5
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 378
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 423
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 243
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 621
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1053
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 702
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1917
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2736
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1935
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 333
Фото
Все фото
5
3
5
8
7
Родственники погибших на Донбассе воинов провели акцию под посольством РФ
Родственники погибших на Донбассе воинов провели акцию под посольством РФ
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
Школьница-рекордсменка вручила Зеленскому черный пояс по каратэ
Школьница-рекордсменка вручила Зеленскому черный пояс по каратэ
Новая пассия Питта поразила сходством с Ириной Шейк
Новая пассия Питта поразила сходством с Ириной Шейк
Правоохранители обнаружили подпольный цех по производству тестов на коронавирус: фото
Правоохранители обнаружили подпольный цех по производству тестов на коронавирус: фото
Видео
Все видео
Появилось впечатляющее видео с Марша защитников
Появилось впечатляющее видео с Марша защитников
Не готовы, не умеем, незрелые - общественность выступает против большого Государственного герба
Не готовы, не умеем, незрелые - общественность выступает против большого Государственного герба
В Умани люди не пускали хасидов к могиле их святого
В Умани люди не пускали хасидов к могиле их святого
Почти 2,5 тыс. больных и 48 смертей: в Украине новый коронавирусный рекорд
Почти 2,5 тыс. больных и 48 смертей: в Украине новый коронавирусный рекорд
Белецкий прокомментировал стрельбу возле Харькова
Белецкий прокомментировал стрельбу возле Харькова
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1746
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 540
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 801
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5598
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3285
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
28 августа 2020
Просмотров: 117
Уляша
Уляшою прозвав його я. Це не дуже відрізняється від Уляна, як його й називали. Але в Уляшу вкладено більше тепла. Ну, й трохи іронії, він же різним ...
пятница, 28 августа 2020 19:58

Умань: Мэр просит разрешения установить КПП нв въезде в город

  Комментировать
Умань: Мэр просит разрешения установить КПП нв въезде в город
Цебрий планирует тестировать хасидов. Фото: facebook.com/Oleksandr Tsebriy

Мэр Умани Александр Цебрий призывает власти позволить устроить контрольно-пропускные пункты на въезде в город.

Он считает необходимым тестировать на Covid-19 хасидов, которые уже прибыли в Умань до запрета иностранцам на въезд в Украину, передает "Радио Свобода".

Черкасская обл. находится в зеленой зоне. Местные власти не имеет полномочий установить КПП.

"Мы обратились к центральной власти, депутаты подписали соответствующее обращение с тем, чтобы нам вернули такую ​​возможность. Я вообще выступал за то, чтобы органам местного самоуправления была предоставлена ​​такая возможность - усиливать или ослаблять карантинные меры", - сказал Цебрий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Израиле призывают Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань

Он раскритиковал противостояние между группами местных жителей и хасидами.

"Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы ситуация сама по себе не повторилась. Она не добавит авторитета ни жителями Умани, ни гостям нашего города", - отметил Цебрий.

В ночь на 28 августа жители Умани вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества к месту захоронения цадика Нахмана. Люди сообщают, что конфликт произошел возле синагоги по улице Лысенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умань: Мэр просит разрешения установить КПП нв въезде в город». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

Крестьянам начали выдавать паспорта

Вынесли приговор участникам организации, готовившей восстание

Жестоко убили темнокожего подростка

Произошла трагедия на авиашоу

Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле

Принц развелся с принцессой

Поэта бросили в карцер за чтение книги

Самое читаемое
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
4
 Просмотров: 46791
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
7
 Просмотров: 20251
Звезда Instagram в мини-бикини покоряет интернет
Звезда Instagram в мини-бикини покоряет интернет
8
 Просмотров: 19935
Соблазнительница Лола со &quot;Школы&quot; устроила фотосессию топлес
Соблазнительница Лола со "Школы" устроила фотосессию топлес
7
 Просмотров: 11052
В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины
В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины
 Просмотров: 9837
Общество
Для Украины приемлемы только двусторонние переговоры с РФ - дипломат
Для Украины приемлемы только двусторонние переговоры с РФ - дипломат
 Просмотров: 126
Появилось впечатляющее видео с Марша защитников
Появилось впечатляющее видео с Марша защитников
 Просмотров: 567
Турция осталась, Тунис закрылся: куда могут путешествовать украинцы
Турция осталась, Тунис закрылся: куда могут путешествовать украинцы Просмотров: 243
От жары до заморозков: какой будет погода в сентябре
От жары до заморозков: какой будет погода в сентябре
 Просмотров: 567
Убийство Гандзюк: прокуратура просит посадить Мангера и Левина
Убийство Гандзюк: прокуратура просит посадить Мангера и Левина Просмотров: 108
Больше всего комментируют
5
Зеленский пообещал уехать с дачи в Конча-Заспе
5
У Зеленского представили замену мятежному мэру Черкасс
4
Расстрел автобуса под Харьковом: рассказали новые подробности
2
Коломойский и Боголюбов покупали элитную недвижимость на средства ПриватБанка - Следствие Инфо
2
Партия Пальчевского, которой заклеили борды по всей стране, задекларировала ноутбук, стол и два стула
Голосов: 52963
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua