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"Укрзализныця" проанонсировала запуск в мае пригородных электричек

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&quot;Укрзализныця&quot; проанонсировала запуск в мае пригородных электричек
"Укрзализныця" рассказала о электричках. Фото: Facebook

"Укрзализныця" уже готовится к выходу из карантинного режима.

В транспортной компании сказали, что, прежде всего, по окончании карантина будут запущены пригородные электропоезда, потом на маршруты выйдут скоростные поезда "Интерсити" и "Интерсити +". Следовательно, для украинцев вопрос передвижения между городами и в области будет решен. Но при этом сообщается, что никто не планирует пока отменять масочный режим и придерживания социальной дистанции, сообщает Хайзер.

Также будут и другие меры безопасности, Они крайне необходимы, чтобы сохранить здоровье и жизнь миллионов украинцев. Пока точный свод правил перевозок пассажиров в поездах и электричках отсутствует. Но в самое ближайшее время об этом будет оповещено.

Запуск международных пассажирских перевозок будет зависеть еще и от решения соседних стран, где тоже введен карантинный режим.

Пока другие страны не готовы к тому, чтобы принимать на своей территории туристов. Многие страны вообще заявили о том, что туристический сезон для них в этом году не актуален. Поэтому пока точно об этом говорить не приходится.

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Напомним, что 12 марта по всей территории Украины был введен карантин. Он продлится до 22 мая включительно. Но если на то будут основания, то карантин может быть продлен. В результате этого был остановлен практически весь городской и пригородный транспорт. Теперь это все постепенно будет возобновлять работу, чтобы войти в прежний режим.

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