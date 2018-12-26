Укрпочта отменила доплату за доставку в села

Ранее руководство Укрпочты требовало повысить тариф на доставку пенсий в села. ФОТО: Finclub

Укрпочта отменила 12 грн доплаты за доставку посылки в села.

Это касается услуги "Укрпочта Экспресс". Изменение начнуть действовать с 1 января наступающего года, говорится на сайте предприятия.

Также с 1 января посылки для тарифов "Экспресс" и "Стандарт" будут иметь единый размер наибольшей стороны отправления - до 70 см (сейчас для "Экспресса" он составляет 35 см, для "Стандарта" - 50 см).

Кроме того, в тарифе "Стандарт" с начала года уменьшат оценочную стоимость с 1,2% (не менее 3 грн) до 1% (не менее 1 грн).

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С 17 декабря Укрпочта официально приостанавливает закрытие сельских отделений. Также на работу вернут работников, уволенных ранее из-за оптимизации сельской сети.