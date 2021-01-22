Украину объединит виртуальная "Цепь Соборности": Джамала уже присоединилась

Отправная точка на Софийской площади Киева, а конечная в парке Тараса Шевченко в Симферополе. Фото: unite-ukraine.com.ua

К акции "Цепь Соборности" уже присоединились более 16 тыс. украинцев. Это интерактивная акция по случаю Дня Соборности, которая соединяет Киев и Симферополь.

Чтобы присоединиться нужно авторизоваться на сайте акции через соцсети. Онлайн-цепь формируется из аватарок участников, которые одна за другой выстроятся на карте по маршруту протяженностью 1058 км. Отправная точка на Софийской площади Киева, а конечная в парке Тараса Шевченко в Симферополе.

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Сейчас цепь движется до Мелитополя, к нему присоединилась певица Джамала.

Присоединилась также уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

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День Соборности Украины - государственный праздник, который официально отмечают с 1999 года. 22 января 1919-го в Киеве был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. В этот день украинцы выстраиваются в живую цепь. В этом году есть только виртуальная акция, которая соответствует карантинным ограничениям.