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среда, 24 июля 2019 08:32

Украину накрывают дожди с грозами: какой погода буде сегодня

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Украину накрывают дожди с грозами: какой погода буде сегодня
Прогнозируют дожди с грозами, местами солнечно. Фото: Наш Киев

Сегодня на большинстве территорий Украины пройдут грозовые дожди.

Ночная температура воздуха составит +15 +18 градусов, днем ​​ожидается +24 +28 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

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Сильные дожди прогнозируются на востоке и севере страны. Днем ожидается +23 +25 градусов, а ночью температура воздуха опустится до +12 +14.

Западные области тоже попадут под циклон. Волынскую, Ровенскую, Львовскую и Тернопольскую область накроют дожди. Ночная температура воздуха составит +13 +15 градусов, днем ​​температура поднимется до +23 +25 градусов.

На юге без осадков, солнечно. Ночью в регионе +16 +18 градусов, днем ​​температура воздуха составит +26 +28 градусов.

Центральные области местами зальют дожди. Днем будет 23-26 с отметкой плюс, ночью похолодает до + 13 + 15.

В Киеве 24 июля ожидаются дожди. Температура ночью +14 +16 градусов, днем ​​потеплеет до +22 +24 градусов.

38% украинский на отдых летом готовы потратить более 30 тыс. грн.

На сумму от 25 до 30 тыс. грн рассчитывают отдохнуть 11% опрошенных граждан. Столько же людей готовы потратить до 20-25 тыс. грн, свидетельствуют результаты опроса.

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Дата
24
июля

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