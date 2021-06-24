Украинских младенцев будут проверять на генетические болезни

Особое внимание будет уделяться качеству медицинской помощи. Фото: pixabay.com

В Украине введут неонатальный скрининг на выявление генетических заболеваний у младенцев.

В стратегии развития человеческого капитала, которая была утверждена указом президента в этом месяце, отдельный раздел посвящен здоровому детству. Особое внимание будет уделяться смертности новорожденных, качеству медицинской помощи от рождения, а также с периода беременности матери, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на форуме "Украина 30. Здоровая Украина".

"Мы вводим определенные скрининговые аспекты. Каждого новорожденного будут подвергать скринингу на генетические заболевания. Мы расширяем перечень этих заболеваний с четырех, которые у нас уже были, до 21. Будем двигаться к тому, чтобы вовремя выявлять генетические и орфанные заболевания. Сформируем реестр этих заболеваний и сделаем все возможное, чтобы государство обеспечило их медикаментозную коррекцию на первых этапах жизни", - сказал он.

Введут также семейный скрининг. Так, пары, планируя рождение ребенка, смогут пройти определенные исследования и оценить риски возникновения генетически обусловленных заболеваний.

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Президент Владимир Зеленский презентовал программу "Здоровая Украина". Для лиц старше 55 лет введут полные медицинские обследования. Раз в два года планируют проводить бесплатный скрининг неинфекционных болезней. Для людей от 55 лет он будет проводиться раз в год. Президент также рассказал о создании активных парков и спортивных площадок во всей стране.