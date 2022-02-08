Украинские военные на танках дали отпор "врагу"

В Украине сразу на нескольких полигонах боевой подготовки продолжаются комплексные тактико-специальные занятия по отпору условного противника, пытающегося прорвать оборону на танкоопасных и десантноопасных участках местности.

Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Украины, передает УНИАН.

Фото: ВСУ

К тренировкам привлекли инженерные подразделения, выполняющие задачи по установке минных ограждений, танковые подразделения и противотанковая артиллерия.

"Каждый раз во время тренировки мы должны достичь максимального сокращения времени от поступления приказа командиру подразделения, принятия им соответствующего решения к практическому его выполнению конкретным номером обслуживания пушки или экипажа танка", - сообщил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, противотанковый резерв быстро и организованно осуществил перемещение на рубеж развертывания, а инженерно-саперная группа для качественного выполнения задачи противотанкистами без задержек осуществила постановку минных заграждений.

С танковыми подразделениями мероприятия боевой подготовки проходят у экипажей и в составе взводов.

В свою очередь танкисты совершили выдвижение роты в район ожидания, перемещения и развертывания в боевой порядок на огневом рубеже для отражения наступления вероятного противника, а также уход и перемещение в районы сосредоточения.

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"На этот раз танкисты были подняты по тревоге. После получения боевого приказа они быстро совершили марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи. Во время разведки боем танковые экипажи определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Уже после того, как условный противник разоблачил себя, танкисты вступили в бой", - рассказал Наев.

Опыт антитеррористической операции и операции Объединенных сил показал, что танки являются одной из основ наступательной операции. Именно поэтому противотанковый и общевоенный резервы должны быть всегда готовы к огневому поражению противника, отметил Наев.

Ранее украинские разведчики провели тренировки по стрельбе на близком расстоянии к административной границе с захваченным Крымом. По легенде, дорога была не исследована, поэтому продвигались бойцы максимально осторожно. Также военные-разведчики отработали налет как ведение ближнего боя.